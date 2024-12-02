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Вольф обозначил позицию по жёсткому штрафу Норриса на Гран-при Катара

Вольф обозначил позицию по жёсткому штрафу Норриса на Гран-при Катара
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что пилот «Макларена» Ландо Норрис получил слишком жёсткое наказание за превышение скорости под жёлтыми флагами на Гран-при Катара. Напомним, Ландо получил 10-секундный штраф. Кроме того, штраф получил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион Формулы-1 получил наказание в 5 секунд и проезд по пит-лейну за превышение скорости на пит-лейне.

«Думаю, штрафы были жестокими, особенно для «Макларена». Это могло бы стоить им чемпионства. Не знаю, в чём именно заключалось нарушение, но самое главное — это последовательность. И если новый гоночный директор занимает жёсткую позицию, это нормально, если все будут знать, что таково теперь положение дел», — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports.

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