Берни Экклстоун выставил на аукцион коллекцию болидов Ф-1. Она оценивается в $ 380 млн

Бывший генеральный промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун выставил на аукцион свою коллекцию автомобилей, насчитывающую 69 редких и дорогих экземпляров, среди которых несколько гоночных машин чемпионата мира.

«Феррари» Михаэля Шумахера из коллекции Экклстоуна Фото: tomhartleyjnr.com

Как указано в сообщении аукционного дома Tom Hartley Jnr, это собрание считается наиболее значимой коллекцией гоночных автомобилей. В общей сложности она оценивается в £ 300 млн (около $ 380 млн).

Коллекция машин Формулы-1 Берни Экклстоуна Фото: tomhartleyjnr.com

Среди доступных к покупке машин выделяются «Феррари» 375 F1, на которой Альберто Аскари выиграл Гран-при Италии, а также болиды Михаэля Шумахера, Ники Лауды и Майка Хоторна. Кроме того, на аукцион выставлены машины «Брэбем», включая знаменитый BT46B с вентилятором в задней части, принёсший Ники Лауде победу на Гран-при Швеции.

«Брэбем» BT46 из коллекции Берни Экклстоуна Фото: tomhartleyjnr.com

Также в коллекции присутствуют гоночные «Мазерати», БРМ и «Вэнуолл», который стал первым британским автомобилем, выигравшим Кубок конструкторов Формулы-1.

«Вэнуолл» из коллекции Берни Экклстоуна Фото: tomhartleyjnr.com

Отметим, что это не первый случай, когда Экклстоун продаёт принадлежащие ему автомобили. Так, в 2007 году на торги RM Sotheby’s были выставлены 50 машин, среди которых родстер Mercedes SSK 1928 года и кабриолет Lancia Astura 1939-го, ранее принадлежавший Бенито Муссолини.