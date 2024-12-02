Хорнер высказался о возможных перестановках в «Ред Булл» и «РБ»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер не исключил, что пилот Формулы-2 Исак Хаджар может стать пилотом «РБ» в том случае, если Лиам Лоусон или Юки Цунода перейдёт в «Ред Булл» на место Серхио Переса.

«Приятно видеть, что Исак Хаджар хорошо себя показал в Формуле-2. Думаю, что между гонщиками перед Абу-Даби крошечная разница. Лиам и Юки были очень близки в Катаре, если говорить о темпе, так что у нас полноценный состав гонщиков», — приводит слова Хорнера издание PlanetF1.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о провальном выступлении Переса в Катаре.

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