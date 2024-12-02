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Ферстаппен инициировал встречу с бен Сулайемом. Названы итоги — De Telegraaf

Ферстаппен инициировал встречу с бен Сулайемом. Названы итоги — De Telegraaf
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в преддверии Гран-при Катара провёл встречу с президентом Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммедом бен Сулайемом. Об этом информирует De Telegraaf. Сообщается, что инициатива о встрече исходила со стороны гонщика и его окружения.

По сведениям источника, беседа продолжалась полчаса и касалась, помимо прочего, санкций в виде общественных работ, которые были наложены на Ферстаппена после его нецензурных высказываний на пресс-конференции на Гран-при Сингапура. Кроме того, обсуждалось также положение дел в федерации на фоне последних событий с увольнением некоторых её членов.

Сообщается, что обе стороны провели «хороший и зрелый разговор». Он был запланирован ещё до штрафа, который Макс получил после инцидента в квалификации на Гран-при Катара.

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