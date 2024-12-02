Хорнер — о Колапинто: у нас своя сильная и развитая молодёжная программа

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о молодом аргентинском гонщике Франко Колапинто, выступающем за «Уильямс», на фоне слухов об интересе австрийского коллектива к нему.

«Он, безусловно, талантливый гонщик, который надеется заработать себе постоянное место в Формуле-1. У нас есть большой резерв талантов в составе юниорской академии «Ред Булл», и я уверен, что Франко найдёт свой путь в составе команды Формулы-1 в будущем.

Конечно, мы всегда следим за ситуацией на рынке пилотов во всех командах, но мы обладаем своей сильной и развитой молодёжной программой», — приводит слова Хорнера издание PlanetF1.