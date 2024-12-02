Вольф — о судейских решениях ФИА на ГП Катара: они могут сделать из этого реалити-шоу

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф раскритиковал Международную автомобильную федерацию (ФИА) после прошедшего Гран-при Катара.

«Если посмотреть на это с позитивной точки зрения, у хаоса в Катаре могут быть свои собственные последствия. ФИА может сделать реалити-шоу о том, что происходит в данный момент. Я думаю, что все заинтересованные стороны должны помнить, что нам нужно защищать этот святой Грааль спорта [соблюдать правила], которым он является, и все должны делать это с ответственностью, подотчётностью и прозрачностью. Сейчас это не выглядит так. Я не могу разобраться в организации процесса. Я понимаю, что мы делаем, и пытаюсь сохранить целостность этого.

Но хорошо, что гонщики едины в этой общей, более широкой картине, которую они показали — то, что считают правильным и допустимым, а что нет. Так что каждому просто нужно выполнять свои обязанности с ответственностью. Посмотрите в зеркало и скажите: «Вношу ли я лучший вклад в этот вид спорта или нет?»

Мы все — часть автоспорта. Все заинтересованные стороны, средства массовой информации, ФИА, гонщики, команды, я имею в виду всех нас, Liberty Media в том числе. Во времена, когда существуют такая большая поляризация и столько конфликтов, рациональность должна победить. На данный момент это не так», — приводит слова Вольфа издание GPblog.