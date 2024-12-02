Вольф — о бен Сулайеме: он может уволить сколько угодно людей, но улучшается ли Формула-1?

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу частых изменений в Международной автомобильной федерации (ФИА), которые, по слухам, инициирует президент Мохаммед бен Сулайем. За последнее время были уволены гоночный директор Нильс Виттих, директор Формулы-2 Джаннет Тан и стюард Тим Майер, являющийся сыном основателя «Макларена» Тедди Майера.

«Я думаю, он может уволить столько людей, сколько захочет. Это его организация, он президент. В этом никто не участвует. Что становится важным для гонщиков и для всех нас, так это то, как в ФИА принимают решения. Уучшается ли процесс, улучшаются ли правила, улучшается ли наш спорт благодаря этим изменениям в организации и персонале?

Если ответ на всё это – «да», то это внутреннее дело, которым он должен заняться. Но то, что происходит в новостях и что имеет потенциальные последствия с точки зрения негативной репутации — это плохо для всех нас», — приводит слова Вольфа издание GPblog.