Алонсо заявил, что в Формуле-1 он слишком уверен в себе

43-летний двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за коллектив «Астон Мартин», рассказал о своей самоуверенности во время Гран-при.

«Конечно, время от времени нужно чувствовать себя конкурентоспособным. Но я не сомневаюсь в себе. На самом деле, я, наверное, слишком уверен в себе, когда речь заходит о моих способностях, и мне нужен результат, чтобы верить в него.

Если мы конкурентоспособны и я борюсь за то, чтобы выйти из первого сегмента, то это не потому, что я за ночь стал медленнее. Это потому, что машина нуждается в улучшении. Но время от времени приятно показывать хорошие результаты, чтобы команда не теряла уверенности», — приводит слова Алонсо издание GrandPrix.

На Гран-при Катара Алонсо занял седьмое место, стартовав с восьмой позиции.