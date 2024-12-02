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Алонсо заявил, что в Формуле-1 он слишком уверен в себе

Алонсо заявил, что в Формуле-1 он слишком уверен в себе
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43-летний двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за коллектив «Астон Мартин», рассказал о своей самоуверенности во время Гран-при.

«Конечно, время от времени нужно чувствовать себя конкурентоспособным. Но я не сомневаюсь в себе. На самом деле, я, наверное, слишком уверен в себе, когда речь заходит о моих способностях, и мне нужен результат, чтобы верить в него.

Если мы конкурентоспособны и я борюсь за то, чтобы выйти из первого сегмента, то это не потому, что я за ночь стал медленнее. Это потому, что машина нуждается в улучшении. Но время от времени приятно показывать хорошие результаты, чтобы команда не теряла уверенности», — приводит слова Алонсо издание GrandPrix.

На Гран-при Катара Алонсо занял седьмое место, стартовав с восьмой позиции.

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