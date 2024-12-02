Оруджев уличил Ферстаппена в двойных стандартах при жалобах на Расселла и Норриса

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о поведении четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» во время Гран-при Катара.

«К Максу вопрос про двойные стандарты. Сначала ты недоволен, что соперник сделал всё, чтобы ты получил штраф, а потом по радио рапортуешь, что машина сзади не скинулась на жёлтый флаг. А все мы видели данные, как скинулся сам Ферстаппен — вот это он газ отпустил, аж с 320 км/ч до 315! Так гораздо безопаснее», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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