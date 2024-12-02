«Дурацкий и не нарочный». Оруджев высказался об инциденте между Ферстаппеном и Расселлом

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал инцидент между Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Джорджем Расселлом («Мерседес») по ходу основной квалификации Гран-при Катара, после которого Макс получил штраф в одну позицию на основную гонку и штрафной балл в гоночную лицензию за неоправданно медленную езду и блокировку Джорджа.

«На мой взгляд, штраф притянут за уши. Окей — дельта, все дела. Но вы оба на круге охлаждения. И человек сзади может контролировать дистанцию, чтобы не было опасной ситуации. По опыту, судьи всегда делают скидку, если оба пилота не на быстром круге. В этот раз вмешалась дельта. Ну, раз есть такое правило с дельтой и Макс его нарушил, то ладно, пусть будет одна позиция.

Инцидент дурацкий и не нарочный. Да и Джордж не потерял ничего. Ну, проехал ты сквозь гравий. Окей, опять дельта. Но если перед тобой физическая машина из металла, из-за дельты надо сквозь неё проезжать, на круге охлаждения шин?» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».