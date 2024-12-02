Оруджев объяснил, почему Норрис не заслуживал штрафа за игнорирование жёлтых флагов

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев заявил, что британский гонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис не заслужил штрафа в виде 10 секунд стоп-энд-гоу за игнорирование жёлтых флагов во время гонки Гран-при Катара.

«Абсолютно абсурдный штраф. Во-первых, табло зажглось жёлтым в момент проезда Ландо. С онборд-камеры это можно увидеть. Но ты сидишь ниже и не смотришь на прямой на стену, где вывешивали флаги. При этом Норрис точно видел зелёный флаг впереди. При этом на прямой было только зеркало.

То есть Ландо должен был скинуть, когда уже видел зелёный флаг и никакой опасности? И за это он получил такой штраф? Абсурд. Мне вот однажды вернули лучший круг в квалификации Формулы «Рено» 3.5, когда так же зажглось табло в момент моего проезда мимо», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».