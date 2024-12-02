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Егор Оруджев назвал лучших кандидатов на роль гонщиков «Кадиллака»

Егор Оруджев назвал лучших кандидатов на роль гонщиков «Кадиллака»
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев назвал лучших кандидатов на роль гонщиков «Кадиллака» в 2026 году.

«Вполне можно Колапинто. И кого-то из Формулы-2. Или Магнуссена, который вдруг поехал. Но я больше за вариант с кем-то из Ф-2. Многие скажут, что глупо сажать неопытных пилотов в новую команду, но уже давно каждый занимается своим делом. Пилот не рассчитывает на компьютере каждую деталь. Он говорит: «Мне не хватает морды на входе», — и уже инженер думает, как сделать, чтобы появилось сцепление у передней части машины.

В «Кадиллаке» будут опытные инженеры, а не с улицы. Главное, чтобы пилот мог этой техникой хорошо управлять. И именно скорость важна. Желательно без аварий. Хотя мы видим, что тут не всегда играет роль только опыт. Что опытный Албон, что Колапинто часто «разбирают» машины из-за того, что их болид нервный. Был бы он стабильным, «Уильямс» сильно бы сэкономил», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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