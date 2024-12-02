Оруджев: мне кажется, Перес уже над нами издевается, не могу найти объяснение его ошибкам

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал провальный уикенд Серхио Переса из команды «Ред Булл» на Гран-при Катара. Напомним, в спринт-квалификации Перес стал 16-м, в самом спринте он стартовал с пит-лейна и финишировал 20-м, в основной квалификации он показал девятое время, а в гонке сошёл.
«Очередной «шедевральный» уикенд. Мне кажется, Перес уже над нами издевается, потому что я не могу найти хоть какое-то объяснение его ошибкам. Его надо признавать гонщиком дня каждый раз после таких гонок!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».