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Оруджев: мне кажется, Перес уже над нами издевается, не могу найти объяснение его ошибкам

Оруджев: мне кажется, Перес уже над нами издевается, не могу найти объяснение его ошибкам
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал провальный уикенд Серхио Переса из команды «Ред Булл» на Гран-при Катара. Напомним, в спринт-квалификации Перес стал 16-м, в самом спринте он стартовал с пит-лейна и финишировал 20-м, в основной квалификации он показал девятое время, а в гонке сошёл.

«Очередной «шедевральный» уикенд. Мне кажется, Перес уже над нами издевается, потому что я не могу найти хоть какое-то объяснение его ошибкам. Его надо признавать гонщиком дня каждый раз после таких гонок!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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