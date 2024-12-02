Издание ESPN назвало сценарий, по которому Перес перестанет быть боевым пилотом «Ред Булл»

Авторитетное американское издание ESPN назвало сценарий, по которому 34-летний мексиканский гонщик Серхио Перес перестанет быть боевым пилотом «Ред Булл». Ранее издание PlanetF1 также подтверждало уход мексиканца после последнего этапа в Абу-Даби.

«Серхио Перес покинет „Ред Булл“ в конце сезона 2024 года. Продление контракта на 2025 год, подписанное Пересом ранее по ходу 2024-го, означает, что его не могут уволить сразу, но он может быть переведён на более широкую должность посла организации. У Даниэля Риккардо был аналогичный вариант, когда его уволили из „РБ“ в сентябре, но вместо этого решил разорвать отношения с коллективом.

Лиам Лоусон, по-видимому, является фаворитом на то, чтобы присоединиться к «Ред Булл», хотя ситуацию с пилотами команды было сложно предсказать в течение всего года", — говорится в статье.