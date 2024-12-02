Сайнс встал на защиту Норриса, который отдал победу Пиастри в спринте ГП Катара

Испанский гонщик Формулы-1 из команды «Феррари» Карлос Сайнс встал на защиту своего друга Ландо Норриса, выступающего за «Макларен», после того как британец отдал первое место перед финишем спринта Гран-при Катара своему партнёру — Оскару Пиастри.

«Они товарищи по команде, так что, вероятно, немного легче делать это между партнёрами. Но правда в том, что они справились хорошо, и «Макларен» заслуживает похвалы за то, что вернули Оскару долг за спринт в Бразилии.

Это многое говорит о Ландо как о гонщике и как о человеке, несмотря на критику, которую он получает. Людям нравится критиковать то, что он делает, но этот парень продолжает работать и остаётся джентльменом на трассе и вне её, так что поздравляю», — приводит слова Сайнса издание GrandPrix.