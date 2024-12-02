Ферстаппен организовал вечеринку для каждого члена «Ред Булл» в Катаре

27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен после прошедшей гонки в Катаре организовал вечеринку для каждого работника австрийского коллектива в Дохе в отеле St. Regis.

«На вечеринке присутствовали все инженеры, механики и обслуживающий персонал. Ферстаппен организовал это мероприятие, чтобы поблагодарить свою команду за текущий сезон, в котором ему удалось завоевать свой четвёртый титул чемпиона мира.

Сообщается, что нидерландец произнёс речь, в которой выразил свою признательность команде, и все присутствующие, в общей сложности которых было восемьдесят человек, были впечатлены словами Макса», — говорится в статье издания GPblog.