Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен организовал вечеринку для каждого члена «Ред Булл» в Катаре

Ферстаппен организовал вечеринку для каждого члена «Ред Булл» в Катаре
Комментарии

27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен после прошедшей гонки в Катаре организовал вечеринку для каждого работника австрийского коллектива в Дохе в отеле St. Regis.

«На вечеринке присутствовали все инженеры, механики и обслуживающий персонал. Ферстаппен организовал это мероприятие, чтобы поблагодарить свою команду за текущий сезон, в котором ему удалось завоевать свой четвёртый титул чемпиона мира.

Сообщается, что нидерландец произнёс речь, в которой выразил свою признательность команде, и все присутствующие, в общей сложности которых было восемьдесят человек, были впечатлены словами Макса», — говорится в статье издания GPblog.

Материалы по теме
«Я потерял к нему всякое уважение». Чемпион Ф-1 в ярости от действий соперника
«Я потерял к нему всякое уважение». Чемпион Ф-1 в ярости от действий соперника
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android