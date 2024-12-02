Вольф — о Мике Шумахере: у него никогда не было шанса показать себя в Формуле-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу нераскрытого потенциала Мика Шумахера в Формуле-1.

«Он действительно замечательный молодой человек с правильными ценностями. Мик очень умный, но, к сожалению, у него никогда не было шанса показать себя в Формуле-1 в подходящих условиях.

[Об уходе с должности резервного пилота «Мерседеса»] Наступил момент, когда постоянное ожидание места в Формуле-1 не имеет смысла. Мик хочет участвовать в гонках. Он, безусловно, добьётся успеха», — приводит слова Вольфа издание GrandPrix.

На прошлой неделе стало известно, что Шумахер перестанет выполнять обязанности резервного пилота в «Мерседесе».