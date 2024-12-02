Мать Ферстаппена прокомментировала обвинения в адрес Макса в высокомерии

50-летняя бельгийская гонщица Софи Кумпен прокомментировала слова критиков, считающих её сына и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена высокомерным.

«Многие люди считают это высокомерием, но это не так. Он просто осознаёт свои способности, и это уже больше похоже на правду», — приводит слова Кумпен издание GrandPrix.

Софи вместе со своей дочерью Викторией Ферстаппен присутствовала в боксах «Ред Булл» на прошедшем Гран-при Катара. Кумпен — известная гонщица, выступавшая в картинге в различных сериях, известная своим участием в Формуле A, Формуле K и Формуле Супер A. Является победителем Трофео Андреа Маргутти в 1995 году.