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Ферстаппен — о темпе Хэмилтона: он никогда не потеряет мотивацию

Ферстаппен — о темпе Хэмилтона: он никогда не потеряет мотивацию
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Нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу критики в адрес Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» по поводу отсутствующей мотивации и темпа.

«Я не думаю, что он когда-нибудь потеряет мотивацию. Он многого добился в Формуле-1. В следующем году перед ним будет новый вызов. Хэмилтон будет очень, очень мотивирован, чтобы показать, что он семикратный чемпион Формулы-1. Но это будет зависеть от того, какой болид у него будет.

Да, конечно, ему было трудно полностью замотивировать себя в этом году, потому что он осознаёт, что покидает команду. В один момент я почувствовал, что, как только у него появились конкурентоспособная машина и шанс на победу, стало заметно, что он действительно прибавил в скорости. Потом были гонки, в которых с машиной было сложно справиться, и он явно сказал: «Что ж, как скажете», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

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