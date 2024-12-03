«Ред Булл» объявил о сотрудничестве с компанией LEGO

Команда Формулы-1 «Ред Булл» после Гран-при Катара объявила о новом сотрудничестве с популярной компанией, занимающейся созданием конструкторов, LEGO. Команда и LEGO представили модель RB20. Точная копия LEGO Technic будет обладать длиной 55 см (более 25 дюймов) и выйдет на рынок 1 марта 2025 года, в преддверии нового сезона Формулы-1. Сообщается, что в модели болида будет возможность собрать двухступенчатую коробку передач, двигатель V6 с движущимися поршнями и вращающимся агрегатом MGU-H.

Фото: Red Bull

«В «Ред Булл» мы всегда стремимся к созданию идеальной конструкции, поэтому было разумно наладить новые отношения с LEGO. Мы прислушивались к нашим поклонникам, и они очень хотели этого партнёрства, поэтому мы рады видеть, что к 2025 году всё наконец-то встанет на свои места.

Для команды это захватывающий прорыв на рынок, который стимулирует творческий подход… в нём будут сочетаться детализированность и веселье, что в точности соответствует принципам «Ред Булл» и идеально подходит для команды», — приводит слова Олли Хьюза, директора по маркетингу «Ред Булл», издание Racingnews365.

Ранее стало известно о новом контракте датской компании с Формулой-1 и о том, как будут выглядеть модели болидов в новой коллекции.