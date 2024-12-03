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Уникальный гиперкар Pagani продан за рекордную сумму

Уникальный гиперкар Pagani продан за рекордную сумму
Родстер Pagani Zonda 760 LM
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На аукционе RM Sotheby’s, который прошёл в Дубае, с молотка ушёл уникальный гиперкар Pagani — родстер Zonda 760 LM. Автомобиль продан за $ 11 млн, и это новый аукционный рекорд стоимости для машин марки Pagani.

Родстер Pagani Zonda 760 LM

Родстер Pagani Zonda 760 LM

Фото: RM Sotheby's

До этого самым дорогим автомобилем Pagani, проданным с открытого аукциона, считался Zonda R Revolución, который в марте 2023 года обошёлся новому владельцу в $ 5,3 млн. При этом лот был продан дешевле эстимейта — ожидаемая стоимость автомобиля превышала $ 12 млн.

Родстер Pagani Zonda 760 LM

Родстер Pagani Zonda 760 LM

Фото: RM Sotheby's

Всего в мире построено лишь два автомобиля Pagani Zonda 760 LM, и лишь один из них — в кузове родстер. Эта машина была построена в 2014 году и оснащена 7,3-литровым твин-турбо двигателем Mercedes-AMG M158 V12 мощностью 559 кВт (760 л. с.).

Интерьер Pagani Zonda 760 LM

Интерьер Pagani Zonda 760 LM

Фото: RM Sotheby's

Автомобиль обладает выполненным на заказ интерьером, а также передним спойлером и задним диффузором от Pagani Zonda Cinque и колёсами от трековой Pagani Zonda R.

Pagani Huayra BC Coupe

Pagani Huayra BC Coupe

Фото: RM Sotheby's

Вторым самым дорогим лотом торгов стал Pagani Huayra BC Coupe, проданный за $ 4,3 млн. Кроме того, за $ 2,6 млн с молотка ушёл Aston Martin Valkyrie, созданный Эдрианом Ньюи, а родстер Lamborghini Centenario LP770-4 обошёлся новому владельцу в $ 2 млн. Кроме того, за сумму более $ 1 млн проданы McLaren Senna LM ($ 1,4 млн) и McLaren P1 ($ 1,1 млн).

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