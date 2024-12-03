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Марко ответил, достаточен ли вступительный взнос «Кадиллака» за присоединение к Ф-1

Марко ответил, достаточен ли вступительный взнос «Кадиллака» за присоединение к Ф-1
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил уверенность, что вступительный взнос, который заплатит «Кадиллак» за присоединение к Формуле-1, будет недостаточен и не покроет убытков, которые понесут другие команды.

«Это действительно так. Вступительный взнос «Кадиллака» даже близко не компенсирует нам то, что мы вложили в последнее десятилетие. Но такое имя, как «Кадиллак», на заднем плане которого стоит General Motors, определённо является победой», — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, ранее издание BBC сообщало, что американский автогигант General Motors и его партнёр, группа TWG Global, обязались выплатить $ 450 млн за вступление в Формулу-1.

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