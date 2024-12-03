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Ральф Шумахер объяснил проблему Хэмилтона на Гран-при Катара

Ральф Шумахер объяснил проблему Хэмилтона на Гран-при Катара
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на недавнем Гран-при Катара. Британец показал там 12-й результат.

«Он переусердствовал. Льюис слишком сильно тормозил и ещё больше усугубил проблему с недостаточной поворачиваемостью. Что касается Абу-Даби, то обычно тенденция такова, что ситуация ухудшается. Но мы надеемся, что всё будет по-другому», — приводит слова Шумахера издание Formel1.de.

Победу в Катаре одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Ранее нидерландец высказался по поводу критики в адрес Хэмилтона.

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