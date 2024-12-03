Дуэн высказался об Оконе, которого он заменит на Гран-при Абу-Даби

Австралийский пилот «Альпин» Джек Дуэн высказался о предстоящем участии в Гран-при Абу-Даби. Ранее стало известно, что он заменит француза Эстебана Окона, который покинет команду по окончании нынешнего сезона.

«Рад, что буду выступать в Абу-Даби в этот уикенд на моём дебютном Гран-при. Благодарен «Альпин» за доверие и предоставленную возможность. Также очень благодарен Эстебану, у которого я многому научился за последние два года. Его опыт был полезен для моего обучения и развития в Формуле-1, и я желаю ему всего наилучшего в будущем. Сосредоточен на предстоящем выступлении и работе с Пьером, чтобы помочь команде достичь поставленных целей», — написал Дуэн на своей странице в социальных сетях.

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