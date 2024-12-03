Глава «Феррари» ответил, беспокоят ли его результаты Хэмилтона перед приходом в команду

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о форме семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона, завершающего своё выступление за «Мерседес».

«Беспокоюсь ли я из-за последних выступлений Льюиса? Вовсе нет. Посмотрите на его 50 кругов в Вегасе. Он стартовал десятым, а финишировал на коробке передач Расселла. Я совершенно спокоен», — приводит слова Вассёра издание Crash.net.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024, где его заменит итальянец Андреа Кими Антонелли. Напарником британца будет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.