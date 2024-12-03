Хюлькенберг и Магнуссен высказались о предстоящей последней гонке в составе «Хааса»

Пилоты «Хааса» Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен поделились мнением о предстоящем выступлении на Гран-при Абу-Даби. Предстоящий этап будет последним для обоих гонщиков в составе американской команды. По окончании нынешнего сезона Формулы-1 они покинут её.

«У нас остался один раунд, и, конечно, он будет особенным для нас. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы завершить это путешествие на высокой ноте», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».

«Надеюсь показать отличный результат в моей последней гонке с «Хаасом». Конечно, мы мечтаем отыграться после поражения от «Альпин» в Катаре. Мы отстаём на пять очков, так что просто должны приложить все усилия, чтобы вырваться вперёд. С нетерпением жду этого вызова. Абу-Даби – большая гонка. Финал сезона, и вокруг этого всегда много шума, так что надеюсь на хороший уикенд», — сказал Магнуссен.

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