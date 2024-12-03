Тото Вольф высказался о последней гонке Хэмилтона за «Мерседес»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о последней гонке семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона за команду, которую он проведёт на Гран-при Абу-Даби.

«После 12 невероятных лет мы готовимся написать последнюю главу нашей с Льюисом гоночной истории. Это было настоящее путешествие. Начиная в 2013 году, мы не представляли, что нас ждёт. Шесть чемпионских титулов, восемь Кубков конструкторов, 84 победы, 78 поулов и 153 подиума. Это было самое успешное партнёрство гонщика и команды в истории Ф-1.

Мы насладились множеством взлётов и пережили несколько сокрушительных падений. Однако наши отношения — это нечто большее, чем цифры и статистика. Это наследие, выходящее за пределы спорта. Льюис стремился к разнообразию и инклюзивности в нашем спорте, мы горды работой с ним», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».