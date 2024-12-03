В Jaguar представили первый после скандального ребрендинга автомобиль

На открывшейся Неделе искусств в Майами компания Jaguar представила первый концепт нового поколения электромобилей марки — Type 00. Это первый автомобиль Jaguar после масштабного ребрендинга, вызвавшего в конце ноября много споров.

Jaguar Type 00 Фото: Jaguar

Jaguar Type 00 обладает необычной внешностью и отражает новую идентичность марки, выраженную в философии яркого модернизма. Технические особенности машины не раскрываются, известно лишь, что что запас хода электромобиля составит 770 км по циклу WLTP.

Jaguar Type 00 Фото: Jaguar

В Jaguar отдельно подчёркивают новую концепцию персонализации интерьера. Так, в пресс-релизе компании рассказывается о возможности использования на центральной консоли трёх разных тотемов, от выбора одного из которых зависит освещение в салоне, а также звуковой ландшафт, стиль графики экрана и даже запахи в салоне.

Интерьер Jaguar Type 00 Фото: Jaguar

Серийный автомобиль на базе концепта Type 00 в Jaguar намерены представить в 2025 году.