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Отец Серхио Переса опубликовал пост на фоне слухов о возможном уходе сына из «Ред Булл»

Отец Серхио Переса опубликовал пост на фоне слухов о возможном уходе сына из «Ред Булл»
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Антонио Перес Гарибай, отец пилота «Ред Булл» Серхио Переса, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поддержал сына в преддверии финального этапа нынешнего сезона Формулы-1 – Гран-при Абу-Даби.

«Мексика, никогда не сдавайся», — написал Перес-старший, добавив к сообщению фотографии сына.

Ранее некоторые издания сообщали, что Серхио на фоне неудовлетворительных результатов может покинуть австрийскую команду по окончании сезона-2024. В настоящий момент в активе Переса 152 очка. Он занимает восьмое место в общем зачёте пилотов. Гран-при Абу-Даби пройдёт с 6 по 8 декабря.

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