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Валттери Боттас иронично высказался об отсутствии набранных очков перед концом сезона

Валттери Боттас иронично высказался об отсутствии набранных очков перед концом сезона
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Вице-чемпион Формулы-1 и пилот «Кик-Заубера» финский ветеран Валттери Боттас иронично высказался об отсутствии набранных очков перед концом сезона. Напомним, за 23 гонки Боттас ни разу смог попасть в топ-10.

«Когда мне сказали, что я наберу очки в 2024 году», — написал Боттас в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: из личного архива Валттери Боттаса

Перед последним этапом в Абу-Даби «Кик-Заубер» занимает последнее место в Кубке конструкторов.

Формула-1. Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 640 очков.
2. «Феррари» — 619.
3. «Ред Булл» — 581.
4. «Мерседес» — 446.
5. «Астон Мартин» — 92.
6. «Альпин» — 59.
7. «Хаас» — 54.
8. «РБ» — 46.
9. «Уильямс» — 17.
10. «Кик-Заубер» — 4.

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