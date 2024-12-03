Иваса заменит Цуноду, а Хиракава — Пиастри в первой тренировке Гран-при Абу-Даби

Японский гонщик Рё Хиракава выступит за «Макларен» в первой тренировке Гран-при Абу-Даби, заменив австралийца Оскара Пиастри. Об этом информирует пресс-служба британской команды. Также сообщается, что в постсезонных тестах новичков выступит мексиканский пилот Пато О'Уорд.
Кроме того, команда «РБ» сообщила, что в первой тренировке Гран-при Абу-Даби за руль её болида сядет японский гонщик Аюму Иваса. На заключительном этапе Формулы-1 Иваса заменит своего соотечественника Юки Цуноду.
Гран-при Абу-Даби будет проходить с 6 по 8 декабря.
Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф обозначил позицию по жёсткому штрафу Ландо Норриса из «Макларена» на Гран-при Катара.
Самая высокая скорость в Формуле-1: