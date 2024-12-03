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«Не забуду никогда». Ландо Норрис высказался перед Гран-при Абу-Даби

«Не забуду никогда». Ландо Норрис высказался перед Гран-при Абу-Даби
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от предстоящего выступления на Гран-при Катара, а также высказался о нынешнем сезоне в целом.

«Следующий этап — финал сезона, который пройдёт в Абу-Даби. В Катаре у нас была быстрая машина, поэтому я с нетерпением жду, что мы сможем показать в предстоящий уикенд. Я сосредоточен и готов выложиться по полной в последний раз в этом сезоне, чтобы привезти домой Кубок конструкторов.

Этот сезон я определённо никогда не забуду. Я одержал первую победу в Майами и был близок к победе в зачёте пилотов. Вся команда проделала невероятную работу, предоставив нам действительно хорошую машину, и я хочу поблагодарить всех за это. Абу-Даби – отличное место для завершения сезона. Так было всегда. Остаётся отправиться туда и завершить начатое», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

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