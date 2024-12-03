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«Ред Булл» ведёт переговоры с Чжоу, названа причина — Auto Motor und Sport

«Ред Булл» ведёт переговоры с Чжоу, названа причина — Auto Motor und Sport
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Руководство команды «Ред Булл» ведёт переговоры с пилотом «Кик-Заубера» китайцем Гуаньюем Чжоу, сообщает издание Auto Motor und Sport.

По информации ресурса, причина такого решения австрийского коллектива кроется в желании вслед за «Маклареном» организовать тесты на болидах прошлых лет для обкатки юниоров, в частности Арвина Линблада.

Проблема же заключается в дороговизне двигателей «Хонды». Однако спонсорство Чжоу, заинтересованного в поддержании тестами своей формы, могло бы её решить.

Также сообщается, что «Ред Булл» утратил интерес к Колапинто из-за последних выступлений аргентинца.

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