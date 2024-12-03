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«Шок». Баттон обозначил позицию по инциденту между Ферстаппеном и Расселлом

«Шок». Баттон обозначил позицию по инциденту между Ферстаппеном и Расселлом
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Чемпион Формулы-1 2009 года и эксперт Дженсон Баттон поделился мнением об инциденте между Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Джорджем Расселлом («Мерседес»), который случился во время квалификации Гран-при Катара. После рассмотрения инцидента стюардами Ферстаппен получил штраф в одну позицию на основную гонку и штрафной балл в гоночную лицензию за неоправданно медленную езду и блокировку Расселла.

«Проблема в том, что впереди был Фернандо Алонсо, который двигался точно с такой же скоростью. Это не значит, что Макс сразу затормозил прямо в середине скоростного поворота. У него было одинаковое расстояние до впереди идущей машины на протяжении поворотов 12 и 13. Меня шокирует, что он получил штраф. Кажется, что и остальные должны получать одинаковое наказание. Что-то похожее было в спринт-квалификации. Я очень удивлён, что он получил штраф за это», — приводит слова Баттона PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

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