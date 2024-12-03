Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Йос Ферстаппен назвал одну из причин провального сезона Серхио Переса

Йос Ферстаппен назвал одну из причин провального сезона Серхио Переса
Комментарии

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, высказался о положении в команде мексиканца Серхио Переса.

«Это нас не касается, это дело руководства команды. Но я уверен, что, если бы у «Ред Булл» была нейтральная машина, с которой мог бы совладать каждый, Чеко снова оказался бы впереди. Но мы вряд ли можем с этим что-то сделать», — сказал Ферстаппен в эфире The Coen and Sander Show.

В СМИ активно ходят слухи, что Перес покинет команду из-за неудачного сезона. Ранее стало известно, что «Ред Булл» может вести переговоры с гонщиком «Кик-Заубера» китайцем Гуаньюем Чжоу.

Материалы по теме
«Ред Булл» ведёт переговоры с Чжоу, названа причина — Auto Motor und Sport
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android