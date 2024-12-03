Йос Ферстаппен назвал одну из причин провального сезона Серхио Переса

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, высказался о положении в команде мексиканца Серхио Переса.

«Это нас не касается, это дело руководства команды. Но я уверен, что, если бы у «Ред Булл» была нейтральная машина, с которой мог бы совладать каждый, Чеко снова оказался бы впереди. Но мы вряд ли можем с этим что-то сделать», — сказал Ферстаппен в эфире The Coen and Sander Show.

В СМИ активно ходят слухи, что Перес покинет команду из-за неудачного сезона. Ранее стало известно, что «Ред Булл» может вести переговоры с гонщиком «Кик-Заубера» китайцем Гуаньюем Чжоу.