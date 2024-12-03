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Марио Андретти: похоже, ФИА может пригласить 12-ю команду

Марио Андретти: похоже, ФИА может пригласить 12-ю команду
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Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти высказал мнение, что в будущем в «Королевских гонках» может выступать сразу 12 команд. Ранее Формула-1 подтвердила, что достигла принципиальной договорённости с General Motors и её брендом «Кадиллак» об участии в чемпионате с 2026 года.

«Очевидно, что у производителя есть возможность поставлять продукцию другим гоночным коллективам. Похоже, что ФИА может пригласить 12-ю команду. Повторюсь, нужда в двигателях будет всегда», — сказал Андретти на канале CBS Detroit в YouTube.

Недавно советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил, достаточен ли вступительный взнос «Кадиллака» за присоединение к Формуле-1.

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