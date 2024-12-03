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Джек Дуэн рассказал о своей цели на дебютный Гран-при в Формуле-1

Джек Дуэн рассказал о своей цели на дебютный Гран-при в Формуле-1
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Австралийский пилот французского гоночного коллектива «Альпин» Джек Дуэн поделился своими ожиданиями от предстоящего дебюта в Формуле-1, который состоится на Гран-при Абу-Даби, а также рассказал, в чём он хочет помочь команде.

«Для меня большая честь дебютировать в Формуле-1 с «Альпин» в Абу-Даби на предстоящем уикенде. Эта трасса хранит для меня много особых воспоминаний. Я выступал на автодроме «Яс Марина» на разных этапах своей карьеры и именно там выиграл свою последнюю гонку Формулы-2 в 2023 году. Поэтому рад вернуться туда, но на этот раз уже в Формуле-1.

Эти выходные, а также послесезонные тесты предоставляют мне и команде возможность получить дополнительное время на трассе, готовясь к сезону 2025 года. Моя цель — поддержать стремление команды занять шестое место в Кубке конструкторов. Я с нетерпением жду совместной работы с ними для достижения этой цели и завершения сезона на позитивной ноте», — приводит слова Дуэна пресс-служба «Альпин».

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