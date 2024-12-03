Пьер Гасли попрощался с Эстебаном Оконом, который покидает команду «Альпин»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался перед Гран-при Абу-Даби, который состоится 8 декабря, попрощавшись со своим напарником по команде Эстебаном Оконом.

«Во-первых, я хотел бы поблагодарить Эстебана и пожелать ему всего наилучшего в будущем. Для нас это была особенная история – быть товарищами по команде в «Альпин». Конечно, у нас были невероятные моменты, как например в Сан-Паулу, но были и неудачные, иногда гонки происходят и так. Теперь Джек рядом со мной в гараже, и я с нетерпением жду начала следующей главы с ним. Теперь мы направляемся в Абу-Даби на последнюю гонку года, и там есть всё, за что стоит побороться. Цель в Абу-Даби — закрепить шестое место в Кубке конструкторов. Весь сезон был долгим и сложным для всей команды, но мы все невероятно усердно работали, чтобы вернуть машину из того места, где мы были в Бахрейне, туда, где мы находимся сейчас, последовательно борясь в первой десятке. Трасса Яс-Марина — это трасса, которую мы все очень хорошо знаем. Первый и второй секторы очень скоростные, с быстрыми поворотами и двумя длинными прямыми перед финальным сектором в стиле уличной трассы с быстрыми изменениями направления и небольшими тесными стенками. Я намерен завершить сезон на высоком уровне в эти выходные, вся команда этого заслуживает», — приводит слова Гасли пресс-служба команды «Альпин».

Напомним, в Абу-Даби состоится заключительный этап сезона 2024 года, после чего все уйдут на зимний перерыв. В преддверии этого Гран‑при Окона в болиде «Альпин» заменит австралиец Джек Дуэн. Ранее «Альпин» и Окон договорились о досрочном прекращении совместной работы.