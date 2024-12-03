Серхио Перес: отдам всё, чтобы завершить Гран-при Абу-Даби на высокой ноте

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мыслями насчёт своего выступления на Гран-при Катара и ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби.

«Гонка в Катаре была захватывающей. И вновь одержать победу там было здорово. Болид управлялся намного лучше, и это стало результатом отличный работы всей команды. Мы переходим к заключительной гонке сезона. Абу-Даби всегда вызывает приятные воспоминания. Это был долгий сезон, мы готовы немного отдохнуть и провести время дома с семьёй и друзьями. Команда невероятно много работала в этом сезоне, и каждый заслуживает перерыва, чтобы расслабиться после завершения сезона. Было бы здорово завершить сезон на высокой ноте и постараться одержать победу [в Абу-Даби].

Отправляясь в Абу-Даби, для меня важно провести очень сильную заключительную гонку сезона. Я обязан команде и себе показать стабильную, всестороннюю работу на протяжении всех выходных. В последнее время мы видим улучшения от недели к неделе, темп есть, теперь нужно всё собрать воедино. В Катаре всё шло так хорошо, и подиум был в пределах досягаемости. Очень обидно, что мы не смогли превратить это хорошее положение в гонке во что-то большее. Цель в Абу-Даби — компенсировать это разочарование. Это был очень нестабильный сезон для меня. Я отдам всё, чтобы завершить его на высокой ноте», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».