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Несколько европейских автоклубов рассматривают вариант создания новой федерации — Сейвуд

Несколько европейских автоклубов рассматривают вариант создания новой федерации — Сейвуд
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Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд сообщил, что несколько европейских автомобильных клубов изучают вариант создания новой федерации.

«В Дохе (столица Катара. — Прим. «Чемпионата») я слышал, что некоторые недовольные европейские клубы рассматривают возможность создания новой федерации, по аналогии с УЕФА, существующей параллельно с ФИФА. Одновременно с этим, ФИА понимает, что без денег от Формулы-1 она очень быстро обанкротится, поэтому единственный способ спастись в случае раскола — принять предложенные условия в обмен на использование титула «Чемпионат мира». Это чем-то похоже на взаимоотношения Премьер-лиги и Футбольной ассоциации», — написал Сейвуд в своём блоге.

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