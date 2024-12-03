Джо Сейвуд проанализировал подготовку команды «Кадиллак» к сезону 2026 года

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд проанализировал подготовку новой команды Формулы-1 «Кадиллак» с целью создать конкуренцию в сезоне 2026 года.

«У команды есть 14 месяцев, чтобы поставить машину на место, но штат их сотрудников сейчас примерно в четверть меньше, чем у её соперников, и сделать всё будет непросто. На данный момент у команды очень ограниченные производственные мощности, поэтому ей придётся заключить субподряд на производство шасси. В Дохе (столица Катара. — Прим. «Чемпионата») ходили слухи, что «Кадиллак» заключит сделку по использованию шасси, построенного в Далларе. Это имеет смысл, поскольку итальянская фирма производит автомобили LMDh в IMSA под торговой маркой «Кадиллака», — написал Сейвуд в своём интернет-блоге.

Напомним, с 2026 года в Формуле-1 будет выступать 11 команд, среди которых появится команда «Кадиллак».