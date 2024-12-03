Хельмут Марко ответил, на кого больше похож Макс Ферстаппен — на Сенну или на Феттеля

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко провёл сравнение Макса Ферстаппена с легендарным Айртоном Сенной и четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Себастьяном Феттелем.

«Он напоминает мне Айртона Сенну. Они очень похожи характером. Хотя харизма, которая была у Сенны и есть до сих пор, невероятна. Что насчёт Феттеля? Макс и Себастьян представляют собой два совершенно разных типа гонщиков. Себастьян невероятен в деталях и может провести час, обсуждая мелочи с инженерами. Макс делает только то, что необходимо. Он отлично это контролирует. С Максом было бы здорово стремиться к пятому титулу. Команда мотивирована и понимает, что ей нужно много работать. Но мы хотим пятого титула», — приводит слова Марко портал Racingnews365.