«Не хотел, чтобы так закончилось». Окон опубликовал пост, посвящённый уходу из «Альпин»

Экс-пилот «Альпин» Эстебан Окон опубликовал прощальный пост, посвящённый уходу из французского гоночного коллектива.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить механиков и инженеров всех отделов на трассе, в Энстоуне и Вири-Шатийоне, которые выступали вместе со мной последние пять сезонов.

Мы многое пережили вместе. Я горжусь тем, что могу назвать многих из вас своими друзьями. Я покидаю «Альпин» с прекрасными воспоминаниями и гордостью за то, что стал пилотом, который принёс команде лучшие результаты с момента её возвращения в спорт, поднявшись на высшую ступеньку подиума в Бахрейне, Венгрии и Бразилии.

Также для меня было честью внести свой вклад в завоевание четвёртого места в Кубке конструкторов в 2022 году. Я знаю, как много значили все эти моменты для каждого, и чувство достижения и радости, разделяемое вместе с командой, — это то, что я уношу с собой.

Этот год на трассе был непростым для команды, а вторая его половина оказалась особенно сложной. По разным причинам. Я ни о чём не жалею, зная, что выкладывался на 100% на каждой сессии. Как всегда. Сотням трудолюбивых мужчин и женщин в Энстоуне и Вири приношу извинения за то, что не смогу лично попрощаться с вами.

Как вы знаете, план заключался в том, чтобы выступить в последний раз на этих выходных и лично попрощаться со всеми на следующей неделе. Я с нетерпением ждал и того, и другого. Не хотел, чтобы всё так закончилось.

Тем не менее мир Формулы-1 мал, поэтому уверен, что скоро увижу многих из вас снова. Я также хочу пожелать всего наилучшего своему другу Джеку [Дуэну], который делает большой шаг в своей карьере на Гран-при Абу-Даби на этой неделе. Спасибо», — написал Окон на своей странице в социальных сетях.