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Пьер Ваше уверен, что «Макларен» победил на ГП Азербайджана благодаря нарушению правил

Пьер Ваше уверен, что «Макларен» победил на ГП Азербайджана благодаря нарушению правил
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше считает, что команда «Макларен» одержала победу над Гран-при Азербайджана только благодаря нарушению правил технического регламента.

«Мы знаем, что всегда есть серые зоны, и они всегда привлекают инженеров. Можно вспомнить про заднее крыло «Макларена» – прошу прощения, но это уже был перебор, а не серая зона. И они спокойно пользовались им на протяжении нескольких гонок. Они бы не выиграли без этого нарушения Гран-при в Азербайджане, и в итоге ситуация в Кубке конструкторов выглядела бы совсем иначе», — приводит слова Ваше Racingnews365.

Стоит отметить, что «Ред Булл» уже потерял все математические шансы победить в Кубке конструкторов в сезоне 2024 года.

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