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«Это было умно». Култхард — о словах Ферстаппена насчёт совместного выступления с Норрисом

«Это было умно». Култхард — о словах Ферстаппена насчёт совместного выступления с Норрисом
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард оценил слова пилота австрийского коллектива «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Ранее нидерландец рассказал, что предлагал гонщику «Макларена» Ландо Норрису перейти к «быкам».

«Ферстаппен, конечно, ключевой актив «Ред Булл», поэтому, естественно, руководство будет к нему прислушиваться. А любой, кто думает иначе, не понимает, как работает этот бизнес! И это было довольно умно со стороны Макса, поскольку Ландо полностью привязан к «Макларену», но это просто демонстрирует его уверенность [в себе], не так ли?» — приводит слова Култхарда портал F1oversteer.

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