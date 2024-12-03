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Дженсон Баттон включил Джорджа Расселла в тройку лучших пилотов текущего сезона

Дженсон Баттон включил Джорджа Расселла в тройку лучших пилотов текущего сезона
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Чемпион Формулы-1 2009 года и эксперт Дженсон Баттон считает, что Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Джордж Расселл являются лучшими пилотами чемпионата по итогу текущего сезона.

«На мой взгляд, эти три первых парня [на стартовой решётке гонки Гран-при Катара] являются лучшими гонщиками, которые выступали в этом году. Я бы назвал Макса [лучшим], а Ландо и Джордж наравне», — приводит слова Баттона портал F1oversteer.

Напомним, победителем гонки Гран-при Катара стал пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Гонщик «Мерседеса» Расселл пришёл к финишу четвёртым, а представитель «Макларена» Норрис — 10-м.

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