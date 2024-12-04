«Идеально подходит». Баттон ответил, кто должен стать напарником Макса Ферстаппена

Чемпион Формулы-1 2009 года и эксперт Дженсон Баттон ответил, кто должен стать напарником пилота Макса Ферстаппена в австрийском гоночном коллективе «Ред Булл».

«Сможет ли Цунода справиться с давлением «Ред Булл»? Лично я думаю, что да. Ему постоянно подбирают напарников, а он постоянно их затмевает. Тот Юки, которого мы видим сейчас, не тот Юки, который был в прошлом году. Он не такой вспыльчивый и добивается результатов. Юки идеально подходит для этой позиции. Будь я на его месте, то не уверен, что хотел бы сесть в «Ред Булл» рядом с Максом Ферстаппеном. Однако если он готов, отлично», — приводит слова Баттона портал GPblog.