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Окон показал дизайн шлема, в котором должен был выступить в последней гонке за «Альпин»

Окон показал дизайн шлема, в котором должен был выступить в последней гонке за «Альпин»
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Французский пилот Эстебан Окон показал дизайн шлема, в котором он мог бы выступить в последней гонке за «Альпин». Ранее стало известно, что Эстебан покинет команду заключительного этапа сезона – Гран-при Абу-Даби. В «Альпин» его заменит австралиец Джек Дуэн.

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Эстебан сейчас занимает 14-е место в общем зачёте пилотов. В его активе 23 очка. Его товарищ по команде Пьер Гасли — на 11-й позиции (36 очков). Чемпионом досрочно стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Гран-при Абу-Даби пройдёт с 6 по 9 декабря.

В следующем сезоне Окон будет выступать за американскую команду «Хаас».

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