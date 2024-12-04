«Беспрецедентно». Хорнер высказался об инциденте между Ферстаппеном и Расселлом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о штрафе пилота команды Макса Ферстаппена, который он получил в квалификации минувшего Гран-при Катара. Нидерландец был наказан за блокировку гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла на медленном круге, из-за чего лишился поул-позиции и получил штрафной балл.

«Давайте как есть — Макс не был в восторге от этого решения. Это было очень странное решение, потому что обе машины были на медленном круге. Я действительно чувствовал, что Джордж и «Мерседес» извлекли из этого немалую выгоду, и для Макса было беспрецедентным, что на медленном круге он был оштрафован в виде потери одного места», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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