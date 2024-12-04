Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Беспрецедентно». Хорнер высказался об инциденте между Ферстаппеном и Расселлом

«Беспрецедентно». Хорнер высказался об инциденте между Ферстаппеном и Расселлом
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о штрафе пилота команды Макса Ферстаппена, который он получил в квалификации минувшего Гран-при Катара. Нидерландец был наказан за блокировку гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла на медленном круге, из-за чего лишился поул-позиции и получил штрафной балл.

«Давайте как есть — Макс не был в восторге от этого решения. Это было очень странное решение, потому что обе машины были на медленном круге. Я действительно чувствовал, что Джордж и «Мерседес» извлекли из этого немалую выгоду, и для Макса было беспрецедентным, что на медленном круге он был оштрафован в виде потери одного места», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Материалы по теме
«Шок». Баттон обозначил позицию по инциденту между Ферстаппеном и Расселлом

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android