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Гран-при Нидерландов покинет календарь Формулы-1 после 2026 года

Гран-при Нидерландов покинет календарь Формулы-1 после 2026 года
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Формула-1 и промоутер Гран-при Нидерландов объявили о продлении контракта на один год, в результате чего этап останется в календаре «Королевских гонок» до сезона 2026 года. Об этом информирует пресс-служба Формулы-1. При этом промоутер принял решение не оставаться в календаре после 2026 года.

В 2025 году нидерландский этап пройдёт с 29 по 31 августа. Дата Гран-при Нидерландов 2026 года, который впервые будет включать спринт, будет объявлена в 2025-м.

В нынешнем сезоне победителем Гран-при Нидерландов стал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» был вторым, а топ-3 замкнул Шарль Леклер из «Феррари».

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